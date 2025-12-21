https://ria.ru/20251221/putin-2063664134.html
ЕАЭС утвердился как центр формирующегося многополярного мира, заявил Путин
ЕАЭС утвердился как центр формирующегося многополярного мира, заявил Путин - РИА Новости, 21.12.2025
ЕАЭС утвердился как центр формирующегося многополярного мира, заявил Путин
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) прочно утвердился в качестве самодостаточного центра формирующегося многополярного мира, сообщил президент России Владимир РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:50:00+03:00
2025-12-21T16:50:00+03:00
2025-12-21T16:55:00+03:00
евразийский экономический союз
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251221/zasedanie-2063665009.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евразийский экономический союз, владимир путин, россия
Евразийский экономический союз, Владимир Путин, Россия
ЕАЭС утвердился как центр формирующегося многополярного мира, заявил Путин
Путин: ЕАЭС прочно утвердился как центр формирующегося многополярного мира