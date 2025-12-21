https://ria.ru/20251221/putin-2063663951.html
Путин сообщил о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Путин сообщил о развитии сотрудничества в ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
Путин сообщил о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Сотрудничество в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) продолжает последовательно развиваться, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
экономика
россия
владимир путин
евразийский экономический союз
россия
Путин сообщил о развитии сотрудничества в ЕАЭС
Путин сообщил о поступательном продолжении развития сотрудничества в ЕАЭС