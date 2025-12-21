https://ria.ru/20251221/putin-2063656579.html
Путин поблагодарил Лукашенко за оценку российско-белорусских отношений
Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Белоруссии Александра Лукашенко за его высокую оценку качества российско-белорусских отношений. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:15:00+03:00
россия
в мире
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
снг
россия
белоруссия
