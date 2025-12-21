МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE.
"Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта", — отмечает автор материала.
"Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта", — отмечает автор материала.
По его мнению, глава государства решительно подчеркнул неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса и отметил необходимость рассмотрения главных причин кризиса.
В статье отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, должен прислушаться к главному сигналу ее лидера: "Позиция России не изменилась".
На этой неделе Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил в ответ на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
В ходе ответов на вопросы, глава государства подчеркнул, что Москва хотела бы завершить конфликт мирными средствами. Однако, несмотря на определенные сигналы — в том числе из Киева — о готовности к диалогу, пока там от этого отказываются. В частности, не видно желания обсуждать территориальный вопрос, добавил президент.
В статье отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, должен прислушаться к главному сигналу ее лидера: "Позиция России не изменилась".
На этой неделе Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил в ответ на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.
Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
В ходе ответов на вопросы, глава государства подчеркнул, что Москва хотела бы завершить конфликт мирными средствами. Однако, несмотря на определенные сигналы — в том числе из Киева — о готовности к диалогу, пока там от этого отказываются. В частности, не видно желания обсуждать территориальный вопрос, добавил президент.