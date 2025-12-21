Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, какой новый сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:03 21.12.2025 (обновлено: 16:04 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063654302.html
СМИ раскрыли, какой новый сигнал Путин послал Западу
СМИ раскрыли, какой новый сигнал Путин послал Западу - РИА Новости, 21.12.2025
СМИ раскрыли, какой новый сигнал Путин послал Западу
Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE. "Путин, отвечая на... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:03:00+03:00
2025-12-21T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир путин
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_1bce5b9f8bfce0aeaebfb1fded120ddf.jpg
https://ria.ru/20251221/ukraina-2063603819.html
https://ria.ru/20251221/dmitruk-2063610186.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063314908_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_fba862386c2f2eb1d14b9883d8b50d4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Путин, Украина
СМИ раскрыли, какой новый сигнал Путин послал Западу

dikGAZETE: Путин сделал жесткое предупреждение Западу

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сделал жесткое предупреждение Западу на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, пишет dikGAZETE.

"Путин, отвечая на вопросы <…>, затронул много важных тем. Однако, на мой взгляд, важнейшей из них была следующая: российский лидер озвучил недвусмысленные предупреждения и сигналы в адрес Запада относительно украинского конфликта", — отмечает автор материала.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
На Западе серьезно предупредили Зеленского после заявления Путина
Вчера, 08:27
По его мнению, глава государства решительно подчеркнул неизменность позиции Москвы в вопросе урегулирования украинского кризиса и отметил необходимость рассмотрения главных причин кризиса.

В статье отмечается, что Запад, натравивший Украину на Россию, должен прислушаться к главному сигналу ее лидера: "Позиция России не изменилась".

На этой неделе Путин, отвечая в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, заявил в ответ на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, что Старый Свет будет постепенно утрачивать свои позиции, если не начнет выстраивать сотрудничество с Москвой.

Президент подчеркнул, что отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.

В ходе ответов на вопросы, глава государства подчеркнул, что Москва хотела бы завершить конфликт мирными средствами. Однако, несмотря на определенные сигналы — в том числе из Киева — о готовности к диалогу, пока там от этого отказываются. В частности, не видно желания обсуждать территориальный вопрос, добавил президент.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ответ Зеленского на предложение Путина вызвал изумление в Раде
Вчера, 09:21
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ПутинУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала