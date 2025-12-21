Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал об уникальности формата "Итогов года с Владимиром Путиным"
21.12.2025
Песков рассказал об уникальности формата "Итогов года с Владимиром Путиным"
Песков рассказал об уникальности формата "Итогов года с Владимиром Путиным" - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал об уникальности формата "Итогов года с Владимиром Путиным"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, были вопросы, РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал об уникальности формата "Итогов года с Владимиром Путиным"

Песков рассказал о вопросах на прямой линии Путина, которые ему не понравились

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на пресс-конференции российского лидера Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, были вопросы, которые ему не понравились.
"Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата", - сказал Песков журналистам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
