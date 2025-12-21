https://ria.ru/20251221/putin-2063621512.html
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька" - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
Владимир Путин был очень польщен подарком из пекарни "Машенька", выразил признательность ответным подарком, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:26:00+03:00
2025-12-21T11:26:00+03:00
2025-12-21T14:21:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063522573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2e8cb6f5278616ba354dabc96409653.jpg
https://ria.ru/20251220/zaharova-2063504548.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063522573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f604ab098afe2992538e495bc9e410c.jpg
Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька"
Путин попробовал булочки из пекарни «Машенька», которая стала знаменитой в ходе Прямой Линии
2025-12-21T11:26
true
PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
Песков: Путин был очень польщен подарком из люберецкой пекарни "Машенька"