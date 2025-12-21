Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька" - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 21.12.2025 (обновлено: 14:21 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/putin-2063621512.html
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька" - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
Владимир Путин был очень польщен подарком из пекарни "Машенька", выразил признательность ответным подарком, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:26:00+03:00
2025-12-21T14:21:00+03:00
россия
владимир путин
дмитрий песков
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063522573_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c2e8cb6f5278616ba354dabc96409653.jpg
https://ria.ru/20251220/zaharova-2063504548.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька"
Путин попробовал булочки из пекарни «Машенька», которая стала знаменитой в ходе Прямой Линии
2025-12-21T11:26
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063522573_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_1f604ab098afe2992538e495bc9e410c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, дмитрий песков, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"

Песков: Путин был очень польщен подарком из люберецкой пекарни "Машенька"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин был очень польщен подарком из пекарни "Машенька", выразил признательность ответным подарком, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой обратился к президенту в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось. Владелец пекарни поделился с РИА Новости, что получил в подарок от Путина шампанское и варенье.
«

"Вы знаете, что он быстро прислал корзинку президенту. И президент был очень польщен. Выразил признательность за это и послал ответную корзинку", — сказал Песков журналистам.

Он признался, что не попробовал пирожки из присланной корзинки.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Захарова следит за судьбой пекарни "Машенька" после прямой линии Путина
20 декабря, 13:28
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковИтоги года с Владимиром Путиным — 2025Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала