Песков ответил на вопрос о формате прямой линии Путина
Песков ответил на вопрос о формате прямой линии Путина - РИА Новости, 21.12.2025
Песков ответил на вопрос о формате прямой линии Путина
Решение вопроса о разъединении форматов прямой линии и итоговой пресс-конференции будет зависеть от графика президента России Владимира Путина, заявил... РИА Новости, 21.12.2025
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
политика
россия
Песков ответил на вопрос о формате прямой линии Путина
Песков: разъединение прямой линии и пресс-конференции зависит от графика Путина