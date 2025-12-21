https://ria.ru/20251221/putin-2063618699.html
В графике Путина нет телефонного звонка с Трампом, заявил Песков
В графике Путина нет телефонного звонка с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2025
В графике Путина нет телефонного звонка с Трампом, заявил Песков
В графике президента России Владимира Путина пока нет телефонного звонка с главой США Дональдом Трампом. РИА Новости, 21.12.2025
В графике Путина нет телефонного звонка с Трампом, заявил Песков
Песков: в графике Путина пока нет телефонного звонка с Трампом