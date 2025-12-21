Рейтинг@Mail.ru
09:11 21.12.2025
Путин может встретиться с представителями бизнеса, сообщил Песков
Путин может встретиться с представителями бизнеса, сообщил Песков
россия, владимир путин, дмитрий песков, александр шохин, российский союз промышленников и предпринимателей
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Шохин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин может встретиться с представителями бизнеса, сообщил Песков

Песков: Путин на следующей неделе может встретиться с представителями бизнеса

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Может", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, может ли Путин провести такую встречу на предстоящей неделе.
Он добавил, что Кремль своевременно об этом сообщит.
Ранее президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сообщил РИА Новости, что представители бизнеса надеются на встречу с Путиным до конца месяца.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Путин встретится с лидерами СНГ в Петербурге
РоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
