Путин может встретиться с представителями бизнеса, сообщил Песков
Путин может встретиться с представителями бизнеса, сообщил Песков - РИА Новости, 21.12.2025
Путин может встретиться с представителями бизнеса, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин на следующей неделе может встретиться с представителями крупного бизнеса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 21.12.2025
