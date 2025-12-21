Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем

Как выяснило РИА Новости, стоимость "Вологодского" варенья в рознице за стандартную баночку объемом 370 граммов колеблется от 270 до 300 рублей. В ассортименте есть варенье из абрикоса, персика, а также малины, клюквы, малины, брусники и других ягод.