01:59 21.12.2025
Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем
Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем
люберцы
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
люберцы, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Люберцы, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька" с "Вологодским" вишневым вареньем производства "Вологодского комбината пищевых продуктов леса", передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой обратился к главе государства в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось.
