https://ria.ru/20251221/putin-2063584994.html
Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем
Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем - РИА Новости, 21.12.2025
Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем
Президент России Владимир Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька" с "Вологодским" вишневым вареньем производства "Вологодского комбината пищевых... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T01:59:00+03:00
2025-12-21T01:59:00+03:00
2025-12-21T01:59:00+03:00
люберцы
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063524520_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_f7a15af51b0a279242fab6263194e2cf.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063582107.html
https://ria.ru/20251220/putin-2063544815.html
люберцы
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/14/2063524520_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_47e44647790c81ecdf24fd49fd4ce017.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
люберцы, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025, общество
Люберцы, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025, Общество
Путин попробовал пирожки с "Вологодским" вареньем
РИА Новости: Путин выбрал к пирожкам от "Машеньки" варенье "Вологодское"
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька" с "Вологодским" вишневым вареньем производства "Вологодского комбината пищевых продуктов леса", передаёт корреспондент РИА Новости.
Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой обратился к главе государства в ходе прямой линии. Путин
попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось.
Как выяснило РИА Новости, стоимость "Вологодского" варенья в рознице за стандартную баночку объемом 370 граммов колеблется от 270 до 300 рублей. В ассортименте есть варенье из абрикоса, персика, а также малины, клюквы, малины, брусники и других ягод.
В пятницу во время прямой динии предприниматель из Люберец
Денис Максимов обратился к Путину с вопросом о нововведениях в налоговом законодательстве. Президент, отвечая на вопрос, поинтересовался, вкусные ли в пекарне булочки и спросил, не угостят ли его "чем-нибудь".