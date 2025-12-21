https://ria.ru/20251221/putin-2063582107.html
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина
Картина "Хлебное поле" российского художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, выяснил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Картина "Хлебное поле" российского художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, выяснил корреспондент РИА Новости.
Кремль в субботу опубликовал видео, на котором президент России
в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни "Машенька" Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и попробовал угощения. За спиной главы государства на стене была картина с изображением поля и проселочной колеи.
Как выяснило РИА Новости, произведение называется "Хлебное поле", его автор - художник Олег Путнин.
Согласно сайту Российской академии художеств
, "Хлебное поле" входит в число основных произведений Путнина. Он является академиком РАХ, членом Союза художников России. Более сорока персональных выставок Путнина состоялось в России, Франции
, Германии
, Италии
, Турции
. Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея
и Музея славы ФСО России.
На странице в соцсетях под именем художника дается такое описание картины: "Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и все немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас - все зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца".