РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина

01:11 21.12.2025
россия
франция
германия
российская академия художеств
государственный русский музей
общество
владимир путин
россия, франция, германия, российская академия художеств, государственный русский музей, общество, владимир путин
Россия, Франция, Германия, Российская академия художеств, Государственный Русский музей, Общество, Владимир Путин
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни
Президент России Владимир Путин получил выпечку из подмосковной пекарни. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Картина "Хлебное поле" российского художника Олега Путнина висит на стене у президента России Владимира Путина, выяснил корреспондент РИА Новости.
Кремль в субботу опубликовал видео, на котором президент России в домашней обстановке поблагодарил хозяина пекарни "Машенька" Дениса Максимова за подаренную корзину с выпечкой и попробовал угощения. За спиной главы государства на стене была картина с изображением поля и проселочной колеи.
Как выяснило РИА Новости, произведение называется "Хлебное поле", его автор - художник Олег Путнин.
Согласно сайту Российской академии художеств, "Хлебное поле" входит в число основных произведений Путнина. Он является академиком РАХ, членом Союза художников России. Более сорока персональных выставок Путнина состоялось в России, Франции, Германии, Италии, Турции. Его произведения находятся в собраниях Государственного Русского музея и Музея славы ФСО России.
На странице в соцсетях под именем художника дается такое описание картины: "Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и все немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас - все зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца".
РоссияФранцияГерманияРоссийская академия художествГосударственный Русский музейОбществоВладимир Путин
 
 
