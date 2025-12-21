РИА Новости выяснило, какая картина висит на стене у Путина

На странице в соцсетях под именем художника дается такое описание картины: "Зерно уж поспело, пора убирать, но зарядили кратковременные дожди и все немного отложилось! Ведь если начать уборку сейчас - все зерно сырое и оно, по выражению фермеров, сгорит! В картине выбран момент, когда передний план картины осветило на мгновение солнцем, и он весь загорелся звонким золотом в полную силу! Весь дальний план картины в тени облаков, и лишь местами сквозь них проскальзывают лучи солнца".