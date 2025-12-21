Рейтинг@Mail.ru
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
22:15 21.12.2025 (обновлено: 23:02 21.12.2025)
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге - РИА Новости, 21.12.2025
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
Мальчик, катавшийся на привязанном к автомобилю тюбинге, погиб под колесами другой машины в Кировской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 21.12.2025
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 дек - РИА Новости. Мальчик, катавшийся на привязанном к автомобилю тюбинге, погиб под колесами другой машины в Кировской области, сообщает МВД региона.
Трагедия произошло в воскресенье в 19.35 мск в Кикнурском районе на автодороге "Кикнур – Шапта".
"Водитель автомобиля Lifan совершил наезд на 10-летнего мальчика, которого водитель автомобиля Lada Granta катал на тюбинге, привязанном к его автомобилю. В результате происшествия ребенок погиб", - говорится в сообщении.
На месте ДТП работают сотрудники полиции.
