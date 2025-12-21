https://ria.ru/20251221/proisshestvie-2063709364.html
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге - РИА Новости, 21.12.2025
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
Мальчик, катавшийся на привязанном к автомобилю тюбинге, погиб под колесами другой машины в Кировской области, сообщает МВД региона. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T22:15:00+03:00
2025-12-21T22:15:00+03:00
2025-12-21T23:02:00+03:00
происшествия
кировская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_0:28:3433:1959_1920x0_80_0_0_82904c1a408769f1c90797f4c20de183.jpg
https://ria.ru/20251221/udmurtiya-2063688712.html
кировская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/10/2023126250_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_7208fc32f993af285b1a87e72a20f485.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кировская область
Происшествия, Кировская область
В Кировской области ребенок погиб на прикрепленном к машине тюбинге
В Кировской области катавшийся на прицепленном к машине тюбинге ребенок погиб