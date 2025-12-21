Трансляция специальной программы "Итоги года с Владимиром Путиным"

Программа "Итоги года" с Путиным была для зрителей, заявил Песков

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Оценивать итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, должны люди, сам российский лидер не любит этим заниматься, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели, все это для зрителей, для слушателей, для людей прежде всего”, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Путин оценил итоги прошедшей прямой линии.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопросов было много, спектр тем, который поднимался, был очень широким.

“Мероприятие каждый раз очень ответственное, очень богатое с точки зрения содержания”, - добавил он.