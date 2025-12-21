https://ria.ru/20251221/programma-2063624630.html
Программа "Итоги года" с Путиным была для зрителей, заявил Песков
Программа "Итоги года" с Путиным была для зрителей, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2025
Программа "Итоги года" с Путиным была для зрителей, заявил Песков
Оценивать итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, должны люди, сам российский лидер не любит этим... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T11:48:00+03:00
2025-12-21T11:48:00+03:00
2025-12-21T12:04:00+03:00
россия
дмитрий песков
владимир путин
итоги года с владимиром путиным — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063319991_0:193:3072:1921_1920x0_80_0_0_fc1461c55035628c3372a670c678795b.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063623064.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063319991_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cb0e4a855fff1c176d38cfb8e5e67f9c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
Программа "Итоги года" с Путиным была для зрителей, заявил Песков
Песков: на "Итогах года" с Путиным был поднят широкий спектр тем
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Оценивать итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, должны люди, сам российский лидер не любит этим заниматься, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели, все это для зрителей, для слушателей, для людей прежде всего”, - сказал Песков
журналистам, отвечая на вопрос, как Путин
оценил итоги прошедшей прямой линии.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопросов было много, спектр тем, который поднимался, был очень широким.
“Мероприятие каждый раз очень ответственное, очень богатое с точки зрения содержания”, - добавил он.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.