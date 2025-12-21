Рейтинг@Mail.ru
11:48 21.12.2025 (обновлено: 12:04 21.12.2025)
Программа "Итоги года" с Путиным была для зрителей, заявил Песков
россия, дмитрий песков, владимир путин, итоги года с владимиром путиным — 2025
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Итоги года с Владимиром Путиным — 2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Оценивать итоги прямой линии президента РФ Владимира Путина, совмещенной с большой пресс-конференцией, должны люди, сам российский лидер не любит этим заниматься, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Он сам, естественно, не любит оценивать такое. Это должны делать, наверное, слушатели, все это для зрителей, для слушателей, для людей прежде всего”, - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как Путин оценил итоги прошедшей прямой линии.
Пресс-секретарь российского лидера отметил, что вопросов было много, спектр тем, который поднимался, был очень широким.
“Мероприятие каждый раз очень ответственное, очень богатое с точки зрения содержания”, - добавил он.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Песков рассказал об уникальности формата "Итогов года с Владимиром Путиным"
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
