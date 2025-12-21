https://ria.ru/20251221/pravitelstva-2063655679.html
Путин отметил плотную работу правительств России и Белоруссии
Путин отметил плотную работу правительств России и Белоруссии - РИА Новости, 21.12.2025
Путин отметил плотную работу правительств России и Белоруссии
Правительства России и Белоруссии работают между собой очень плотно, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:11:00+03:00
2025-12-21T16:11:00+03:00
2025-12-21T16:45:00+03:00
россия
белоруссия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063658692_0:106:3039:1816_1920x0_80_0_0_fe71255d716556a3c397843b411c8f19.jpg
https://ria.ru/20251221/putin-2063655992.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063658692_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_72cc7feeb41f4d9c916ac803d453bd8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, в мире, владимир путин, александр лукашенко
Россия, Белоруссия, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин отметил плотную работу правительств России и Белоруссии
Путин: правительства РФ и Белоруссии очень плотно работают между собой