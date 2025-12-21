https://ria.ru/20251221/pozhar-2063628609.html
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди - РИА Новости, 21.12.2025
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди
Два человека погибли при пожаре в доме на несколько квартир в городе Балашове Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 21.12.2025
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди
В Саратовской области в Балашове при пожаре в жилом доме погибли два человека