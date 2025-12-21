Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди
12:26 21.12.2025 (обновлено: 13:26 21.12.2025)
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди
Два человека погибли при пожаре в доме на несколько квартир в городе Балашове Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС. РИА Новости, 21.12.2025
происшествия
балашов
саратовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
балашов
саратовская область
россия
происшествия, балашов, саратовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашов, Саратовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Саратовской области загорелся жилой дом, погибли люди

В Саратовской области в Балашове при пожаре в жилом доме погибли два человека

© Фото : Главное управление МЧС России по Саратовской областиЛиквидация пожара в жилом доме в городе Балашове Саратовской области. 21 декабря 2025
Ликвидация пожара в жилом доме в городе Балашове Саратовской области. 21 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Саратовской области
Ликвидация пожара в жилом доме в городе Балашове Саратовской области. 21 декабря 2025
САРАТОВ, 21 дек - РИА Новости. Два человека погибли при пожаре в доме на несколько квартир в городе Балашове Саратовской области, сообщили в региональном ГУМЧС.
Балашове на пожаре погибли два человека. Сообщение о загорании на улице Горная поступило сегодня в 11.12 (10.12 мск. – ред.). Горела квартира в одноэтажном деревянном доме на несколько квартир. В огне погибли мужчина и женщина. Личности устанавливаются", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В главке добавили, что причина ЧП пока не установлена, работает дознаватель МЧС России. Площадь возгорания составила 33 квадратных метра, его потушили два пожарных расчета.
ПроисшествияБалашовСаратовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
