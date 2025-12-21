Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов, сообщил в воскресенье министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Был рад встретиться со своим коллегой, министром обороны Португалии Нуну Мело... Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь ... и готовность сделать вклад в размере 50 миллионов евро", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.