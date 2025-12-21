Рейтинг@Mail.ru
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 21.12.2025 (обновлено: 16:33 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/portugaliya-2063659076.html
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL - РИА Новости, 21.12.2025
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T16:31:00+03:00
2025-12-21T16:33:00+03:00
в мире
украина
португалия
денис шмыгаль
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg
https://ria.ru/20251216/es-2062477764.html
украина
португалия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_55:0:654:449_1920x0_80_0_0_7952973f06ddc33384c7b404cb1cf1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, португалия, денис шмыгаль, нато
В мире, Украина, Португалия, Денис Шмыгаль, НАТО
Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL

Португалия выделит Украине 50 миллионов евро для закупки вооружения у США

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов, сообщил в воскресенье министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
"Был рад встретиться со своим коллегой, министром обороны Португалии Нуну Мело... Выразил искреннюю благодарность Португалии за помощь ... и готовность сделать вклад в размере 50 миллионов евро", - написал министр на своей странице в соцсети Х.
Инициатива PURL, созданная США и НАТО, не предусматривает оказания Штатами прямой военной помощи Украине. Она предполагает, что американское оружие для Киева закупают европейские страны.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Рубен Брекелманс - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Брекелманс рассказал, на что потратят помощь Украине в 700 миллионов евро
16 декабря, 19:33
 
В миреУкраинаПортугалияДенис ШмыгальНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала