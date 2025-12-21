Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе PURL

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Португалия выделит Украине 50 миллионов евро по программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), в рамках которой страны-участницы закупают вооружение для Киева из американских запасов, сообщил в воскресенье министр обороны Украины Денис Шмыгаль.