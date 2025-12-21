Рейтинг@Mail.ru
00:45 21.12.2025 (обновлено: 02:37 21.12.2025)
Представители Германии "пронзали" де Вевера каленым железом, заявил Орбан
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Бельгии Барт де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Представители Германии "пронзали" премьер-министра Бельгии Барта де Вевера каленым железом, но он героически выстоял и не позволил принять решение о конфискации российских активов, что втянуло бы ЕС в войну с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"В этой очень важной акции, спасшей мир в Европе, ключевую роль сыграл премьер-министр Бельгии. Бельгиец. Он героически сражался. Приходило ли вам когда-нибудь в голову, что я упомяну два слова - "бельгиец" и "героически" - в одном предложении? Но я видел это своими глазами", - сказал Орбан на мероприятии в городе Сегед, которое транслировал телеканал М1.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на пресс-конференции в рамках саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Премьер Бельгии спас страну от банкротства, заявил Орбан
19 декабря, 17:33
По его словам, "бедного премьер-министра Бельгии пронзали каленым железом, его плоть разрывали плоскогубцами целый день, а может быть, и несколько недель до этого".
"Это были профессионалы, потому что немцы. Они не шутили. И этот человек стоял, терпел и выстоял. Если бы он не выдержал, сегодня у нас были бы большие проблемы. Так что слава премьер-министру Бельгии", - добавил Орбан.
В пятницу в Брюсселе завершился саммит, по итогу которого в ЕС временно отказались от изъятия российских активов и решили предоставить Украине кредит на 90 миллиардов евро из собственного бюджета. Сообщалось, что Венгрия, Словакия и Чехия не участвуют в обеспечении кредита. По итогам саммита премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что расплачиваться за кредит ЕС Киеву будут дети и внуки тех, кто принял это решение, поскольку Украина деньги не вернет.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
ЕК сняла вопрос о конфискации активов России с саммита ЕС, заявил Орбан
17 декабря, 18:38
 
