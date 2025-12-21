Рейтинг@Mail.ru
21.12.2025
18:05 21.12.2025
В Батайске похоронили погибшую после атак ВСУ жительницу Ростовской области
Погибшую после атаки ВСУ жительницу Ростовской области Наталью Насридинову похоронили в Батайске, сообщил глава города Валентин Кукин.
батайск
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
происшествия
батайск
ростовская область
батайск, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, происшествия
Батайск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Погибшую после атаки ВСУ жительницу Ростовской области Наталью Насридинову похоронили в Батайске, сообщил глава города Валентин Кукин.
Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь, в результате атаки в ночь на четверг на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три - получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб. В городе был объявлен траур.
"Сегодня в Батайске простились с Натальей Насридиновой, погибшей в результате атаки БПЛА. Это тяжёлая утрата для её родных и близких, для всех, кто знал Наталью", - написал Кукин в Telegram-канале.
Он выразил искренние соболезнования семье погибшей.
БатайскРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
