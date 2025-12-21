https://ria.ru/20251221/pokhorony-2063674585.html
В Батайске похоронили погибшую после атак ВСУ жительницу Ростовской области
В Батайске похоронили погибшую после атак ВСУ жительницу Ростовской области - РИА Новости, 21.12.2025
В Батайске похоронили погибшую после атак ВСУ жительницу Ростовской области
Погибшую после атаки ВСУ жительницу Ростовской области Наталью Насридинову похоронили в Батайске, сообщил глава города Валентин Кукин. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:05:00+03:00
2025-12-21T18:05:00+03:00
2025-12-21T18:05:00+03:00
батайск
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054417957_0:72:3384:1976_1920x0_80_0_0_eb08c07e21ec65c158009507577ad535.jpg
https://ria.ru/20251221/gosduma-2063673257.html
батайск
ростовская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054417957_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_b4e74b18629530a10e295be204977a88.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батайск, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины, происшествия
Батайск, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Батайске похоронили погибшую после атак ВСУ жительницу Ростовской области
В Батайске простились с погибшей после атаки ВСУ жительницу Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 дек - РИА Новости. Погибшую после атаки ВСУ жительницу Ростовской области Наталью Насридинову похоронили в Батайске, сообщил глава города Валентин Кукин.
Как ранее информировал губернатор области Юрий Слюсарь
, в результате атаки в ночь на четверг на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа погибли, еще три - получили ранения. В городе повреждения получили два корпуса многоэтажки. В соседнем Батайске
загорелись два частных дома. Ранения получили семь человек, один из них погиб. В городе был объявлен траур.
"Сегодня в Батайске простились с Натальей Насридиновой, погибшей в результате атаки БПЛА. Это тяжёлая утрата для её родных и близких, для всех, кто знал Наталью", - написал Кукин в Telegram-канале.
Он выразил искренние соболезнования семье погибшей.