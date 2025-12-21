Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о морозах
10:00 21.12.2025
Москвичей предупредили о морозах
Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 21.12.2025
Москвичей предупредили о морозах
Пик волны холода в Москве придется на ночь среды, морозы окрепнут до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.12.2025
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о морозах

Синоптик Леус: пик волны холода в Москве придется на ночь среды

Зима в Москве
Зима в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пик волны холода в Москве придется на ночь среды, морозы окрепнут до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Кстати, в этом декабре народная мудрость, вынесенная в заголовок, как никогда в тему - уже завтра к вечеру в Москве уверенный "минус", в ночь на вторник минус 11 - минус 13 градусов, да и днем немногим теплее, около минус 10 градусов. Пик холодной волны придется на ночь среды, когда в столице морозы окрепнут до минус 13 - минус 15 градусов, ну а днем в среду небольшой снег и соответствующие климату минус 5 - минус 7", - рассказал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что к концу рабочей недели начнется оттепель.
Погода в декабре 2025 года в Москве и других городах России
© 2025 МИА «Россия сегодня»
