https://ria.ru/20251221/pogoda-2063613436.html
Москвичей предупредили о морозах
Москвичей предупредили о морозах - РИА Новости, 21.12.2025
Москвичей предупредили о морозах
Пик волны холода в Москве придется на ночь среды, морозы окрепнут до минус 15 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:00:00+03:00
2025-12-21T10:00:00+03:00
2025-12-21T10:00:00+03:00
общество
москва
михаил леус
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2a3b257022ace80ff90ed3fbe7c84e89.jpg
https://ria.ru/20251203/prognoz-pogody-na-dekabr-2025-2059473337.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1d/1766042648_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_1f49d1a367dde4164f89b9dee4ee5157.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Москвичей предупредили о морозах
Синоптик Леус: пик волны холода в Москве придется на ночь среды