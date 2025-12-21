Зарубежные журналисты нашли трудности в переводе "Итогов года" с Путиным

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Иностранные журналисты столкнулись с трудностями перевода на английский язык слова подсвинки, в частности, журналист американского телеканала CNN Фредерик Плейтген заявил, что хоть и использовал его в своих прямых включениях, он до сих пор не знает, что именно оно значит.
Ранее президент России Владимир Путин использовал термин "европейские подсвинки" в отношении лиц, которые, по его словам, включились в работу прежней администрации США, надеясь поживиться на развале России.
"Я до сих пор не знаю, что именно это значит. Это значит поросенок или человек, который живет в свинарнике? Я не знаю. Но я уже использовал его в некоторых своих прямых включениях и, кажется, перевел как маленькие свиньи или поросята... Так что это было безусловно интересное новое слово на дипломатической сцене", - такой комментарий Плейтгена опубликовал в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
