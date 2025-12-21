Рейтинг@Mail.ru
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:03 21.12.2025 (обновлено: 11:30 21.12.2025)
https://ria.ru/20251221/podarki-2063613830.html
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год - РИА Новости, 21.12.2025
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:03:00+03:00
2025-12-21T11:30:00+03:00
общество
россия
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063621986_0:165:3070:1893_1920x0_80_0_0_0d95c6c0723cee01f6b853cd102d32ff.jpg
https://ria.ru/20251215/podarok-2062022683.html
https://ria.ru/20251213/prazdnik-2061788954.html
https://ria.ru/20251216/podarki-2062270916.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063621986_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ff98d569522acd33e760088e1b792254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, новый год
Общество, Россия, Новый год
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год

РИА Новости: россияне не хотят получать на Новый год магнитики и безделушки

© Getty Images / FreshSplashНовогодние подарки
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Getty Images / FreshSplash
Новогодние подарки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их подарочные карты, парфюм и впечатления, говорится в исследовании "Золотого Яблока", которым ретейлер поделился с РИА Новости.
"У россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга — новогодние сувениры: 74% респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки", — говорится в исследовании торговой сети. Оно проводилось в ноябре 2025 года на основании опроса, в котором приняли участие почти три тысячи совершеннолетних респондентов из разных регионов России.
Новогодние украшения в Москве - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Российские мужчины назвали самый желанный новогодний подарок
15 декабря, 02:51
Новогодние сувениры для большинства россиян уже не знак внимания, а лишний предмет, которому нужно искать место, отмечают аналитики. Также они выяснили, что половина россиян (50%) не хочет, чтобы праздник превращался в эзотерический ритуал: им не стоит дарить карты таро, обереги и прочие магические символы. Еще 39% раздражают фигурки, мягкие игрушки и другие "пылесборники".
Идеальным подарком 70% участников исследования назвали подарочные карты, так как они позволяют самостоятельно выбрать презент. Чуть больше половины хотели бы получить косметику или парфюм, каждый третий будет рад подарку с эмоциональной составляющей — билетам, поездкам и мастер-классам, а еще 33% — технике, от наушников до бьюти-девайсов.
Также в список желанных подарков вошли аксессуары и украшения (29%), красивые вещи для дома (29%), одежда или домашний текстиль (25%).
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Россияне рассказали, что хотят получить в подарок на Новый год
13 декабря, 03:47
Аналитики также выяснили, что покупка новогодних подарков все реже бывает спонтанной: каждый восьмой начинает продумывать и покупать подарки за несколько месяцев до праздника, четверть включаются в процесс в ноябре, в период сезонных распродаж. Большинство (41%) закупается подарками в начале декабря. И лишь 18% приобретают подарки за неделю до Нового года.
При этом большинство планируют потратить на покупку подарков к Новому году три-семь тысяч рублей или семь-пятнадцать тысяч рублей: эти диапазоны назвали по 29% участников исследования. Еще 17% готовы выделить на подарки 15-30 тысяч, а 7% — 30-50 тысяч рублей.
Чаще всего подарки на Новый год дарят родителям — так ответили 77% респондентов, друзьям — 70%, второй половинке — 60%, другим родственникам — 44%, детям — 20%. Четверть опрошенных не забудут и про коллег, а каждый пятый — про учителей, тренеров и мастеров маникюра (11%). Кроме того, почти половина респондентов не забудут порадовать презентом самих себя, а еще 14% — своих питомцев.
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Каждый девятый россиянин не собирается ничего дарить на Новый год
16 декабря, 03:49
 
ОбществоРоссияНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала