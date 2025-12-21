Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Больше всего россияне не хотят получить в подарок на Новый год магнитики и символические безделушки, эзотерические атрибуты и "пылесборники", а вот порадуют их подарочные карты, парфюм и впечатления, говорится в исследовании "Золотого Яблока", которым ретейлер поделился с РИА Новости.

"У россиян есть и вполне четкий список того, что под елкой видеть не хочется. Бесспорный лидер антирейтинга — новогодние сувениры: 74% респондентов не хотят получать магнитики и символические безделушки", — говорится в исследовании торговой сети. Оно проводилось в ноябре 2025 года на основании опроса, в котором приняли участие почти три тысячи совершеннолетних респондентов из разных регионов России

Новогодние сувениры для большинства россиян уже не знак внимания, а лишний предмет, которому нужно искать место, отмечают аналитики. Также они выяснили, что половина россиян (50%) не хочет, чтобы праздник превращался в эзотерический ритуал: им не стоит дарить карты таро, обереги и прочие магические символы. Еще 39% раздражают фигурки, мягкие игрушки и другие "пылесборники".

Идеальным подарком 70% участников исследования назвали подарочные карты, так как они позволяют самостоятельно выбрать презент. Чуть больше половины хотели бы получить косметику или парфюм, каждый третий будет рад подарку с эмоциональной составляющей — билетам, поездкам и мастер-классам, а еще 33% — технике, от наушников до бьюти-девайсов.

Также в список желанных подарков вошли аксессуары и украшения (29%), красивые вещи для дома (29%), одежда или домашний текстиль (25%).

Аналитики также выяснили, что покупка новогодних подарков все реже бывает спонтанной: каждый восьмой начинает продумывать и покупать подарки за несколько месяцев до праздника, четверть включаются в процесс в ноябре, в период сезонных распродаж. Большинство (41%) закупается подарками в начале декабря. И лишь 18% приобретают подарки за неделю до Нового года.

При этом большинство планируют потратить на покупку подарков к Новому году три-семь тысяч рублей или семь-пятнадцать тысяч рублей: эти диапазоны назвали по 29% участников исследования. Еще 17% готовы выделить на подарки 15-30 тысяч, а 7% — 30-50 тысяч рублей.