В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных
Российские войска взяли в плен группу украинских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T06:33:00+03:00
2025-12-21T06:33:00+03:00
2025-12-21T08:35:00+03:00
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Сумская область, Безопасность, Владимир Путин, Украина
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска взяли в плен группу украинских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты", — сказал собеседник агентства.
По его словам, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли единственно верное решение — сдаться в плен.
Минобороны объявило об освобождении Высокого в субботу.
В силовых структурах также рассказали, что боевики 225-го штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области
— по ним наносят удары беспилотниками свои же.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.