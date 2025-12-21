Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 21.12.2025 (обновлено: 08:35 21.12.2025)
В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных
В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных - РИА Новости, 21.12.2025
В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных
Российские войска взяли в плен группу украинских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 21.12.2025
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
сумская область
безопасность
владимир путин
украина
вооруженные силы украины, харьковская область, сумская область, безопасность, владимир путин, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Сумская область, Безопасность, Владимир Путин, Украина

В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска взяли в плен группу украинских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты", — сказал собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
В Сумской области ликвидировали боевика, вторгшегося в Курскую область
20 декабря, 21:02
По его словам, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли единственно верное решение — сдаться в плен.

Минобороны объявило об освобождении Высокого в субботу.

В силовых структурах также рассказали, что боевики 225-го штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области — по ним наносят удары беспилотниками свои же.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
