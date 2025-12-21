В Сумской области сдалась в плен группа украинских военных

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Российские войска взяли в плен группу украинских военных в Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"В районе Высокого враг понес значительные потери, взято в плен 13 военнослужащих 119-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в том числе командир роты", — сказал собеседник агентства.

По его словам, украинское командование запретило им покидать позиции, угрожая уничтожением дронами, и они приняли единственно верное решение — сдаться в плен.

Минобороны объявило об освобождении Высокого в субботу.

В силовых структурах также рассказали, что боевики 225-го штурмового полка ВСУ спасаются бегством из поселка Вильча в Харьковской области — по ним наносят удары беспилотниками свои же.