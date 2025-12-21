В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны Запада тайно готовятся к кибератакам на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти.
"Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами", — говорится в материале.
"В этом году в центре провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны", — указано в статье.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти России не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.