В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России - РИА Новости, 21.12.2025
17:35 21.12.2025
В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России
В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России - РИА Новости, 21.12.2025
В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России
Страны Запада тайно готовятся к кибератакам на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти.
в мире, россия, германия, эстония, нато
В мире, Россия, Германия, Эстония, НАТО
В Германии сообщили о дерзком тайном плане стран Запада против России

Die Welt: страны Запада тайно готовятся к кибератакам на Россию

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Страны Запада тайно готовятся к кибератакам на российскую инфраструктуру, пишет издание Die Welt со ссылкой на хакеров, работающих на европейские власти.
"Западные правительства уже не делают ставку исключительно на оборону, но и сами наносят удары, например тайно заражая компьютеры в России вирусами", — говорится в материале.
Подготовительные учения для Военно-морского флота Финляндии перед Freezing Winds 25 - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
Вчера, 08:00
Так, издание рассказало о проведении учений в Центре передового опыта в сфере кибербезопасности НАТО в Эстонии, где сотрудники готовят военнослужащих к крупным операциям в цифровой среде, целями которых выступают в том числе и системы энергоснабжения.
"В этом году в центре провели два крупных учения. В одном из них — "Сомкнутые щиты" — вымышленное государство Берилия защищалось от кибератак со стороны Кримсонии. Вскоре после этого прошли учения "Скрещенные мечи" — уже с обратным сценарием: наступательные действия вместо обороны", — указано в статье.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Власти России не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
"Нам угрожают". Белоусов рассказал, когда ждать конфликта НАТО с Россией
18 декабря, 08:00
 
