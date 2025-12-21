Песков ответил на вопрос о пирожках, подаренных Путину

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему не дали попробовать пирожки из пекарни "Машенька", подаренные президенту РФ Владимиру Путину.

Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой обратился к президенту в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось. Владелец пекарни поделился с РИА Новости, что получил в подарок от Путина шампанское и варенье.

"Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, дали ли ему попробовать подаренные пирожки.