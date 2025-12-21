Рейтинг@Mail.ru
Песков ответил на вопрос о пирожках, подаренных Путину - РИА Новости, 21.12.2025
11:53 21.12.2025
Песков ответил на вопрос о пирожках, подаренных Путину
Песков ответил на вопрос о пирожках, подаренных Путину
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему не дали попробовать пирожки из пекарни "Машенька", подаренные президенту РФ Владимиру...
2025
Путин попробовал пирожки из пекарни "Машенька"
Путин попробовал булочки из пекарни «Машенька», которая стала знаменитой в ходе Прямой Линии
Песков ответил на вопрос о пирожках, подаренных Путину

Пескову не удалось попробовать подаренные Путину пирожки из пекарни "Машенька"

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему не дали попробовать пирожки из пекарни "Машенька", подаренные президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства в субботу получил корзину с выпечкой из люберецкой пекарни "Машенька", владелец которой обратился к президенту в ходе прямой линии. Путин попробовал свежую выпечку с чаем и вареньем, и, как рассказали в Кремле, ему понравилось. Владелец пекарни поделился с РИА Новости, что получил в подарок от Путина шампанское и варенье.
"Нет", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, дали ли ему попробовать подаренные пирожки.
Пресс-секретарь главы государства также признался, что вопросом о том, с кем Путин поделился угощением, его поставили в тупик: "Не могу вам ответить".
Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков рассказал о реакции Путина на подарок от пекарни "Машенька"
Заголовок открываемого материала