22:02 21.12.2025 (обновлено: 23:09 21.12.2025)
Песков: девочку, решившую заменить Зарубина, пригласят на встречу с Путиным
Песков: девочку, решившую заменить Зарубина, пригласят на встречу с Путиным
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Девочку Викторию, предложившую заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, пригласят на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его.
"Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать", - сказал Песков в интервью Зарубину на вопрос, может ли Кремль пригласить девочку на мероприятие с президентом в рамках стажировки.
"Девочка молодец, лучше ее пригласить, чтобы она не ждала, когда вы скорее уйдете на пенсию", - пошутил Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам
РоссияПавел ЗарубинДмитрий ПесковВладимир ПутинИтоги года с Владимиром Путиным — 2025
 
 
