Песков: девочку, решившую заменить Зарубина, пригласят на встречу с Путиным

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Девочку Викторию, предложившую заменить ведущего программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина, пригласят на мероприятие с президентом России Владимиром Путиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Виктория направила видеообращение на прямую линию с Путиным и сообщила, что ей нравится формат передачи с Павлом Зарубиным и что после окончания школы и института она хочет заменить его.

"Мы можем. А вы теперь обязаны. И мы это сделаем обязательно. Я считаю, что это надо обязательно сделать", - сказал Песков в интервью Зарубину на вопрос, может ли Кремль пригласить девочку на мероприятие с президентом в рамках стажировки.