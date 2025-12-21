Песков назвал некоторые вопросы на пресс-конференции Путина неглубокими

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что некоторые вопросы на пресс-конференции главы государства Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, показались ему неглубокими.
Песков ранее сообщил журналистам, что на пресс-конференции российского лидера, совмещенной с прямой линией, были какие-то вопросы, которые ему понравились, а какие-то не понравились.
"Ну, я конкретно не буду говорить, меня же спросили о моей личной точке зрения. Какие-то вопросы мне показались не столь глубокими. То есть, когда в ходе такого общения получается возможность задать президенту любой вопрос, то, конечно, представляется, что каждый хотел бы спросить что-то действительно глубокое и так далее. Как мне показалось, не все это сделали. Но кто-то это действительно сделал", - сказал Песков тележурналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.