https://ria.ru/20251221/peskov-2063707467.html
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не переживает, а, наоборот, расслабляется, когда Владимир Путин на прямой линии начинает сам... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T21:53:00+03:00
2025-12-21T21:53:00+03:00
2025-12-21T21:53:00+03:00
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:209:2788:1777_1920x0_80_0_0_db779602b33aea04230c6fc1ba30b75f.jpg
https://ria.ru/20251221/peskov-2063679218.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063307862_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8682897e3f33a34b672869e671e2ec65.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам
Песков заявил, что расслабляется, когда Путин сам дает слово журналистам