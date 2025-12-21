Рейтинг@Mail.ru
21:53 21.12.2025
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам
Песков рассказал, что не переживает, когда Путин сам дает слово журналистам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что не переживает, а, наоборот, расслабляется, когда Владимир Путин на прямой линии начинает сам давать слово журналистам.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" состоялась 19 декабря, она прошла в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Наоборот, расслабляюсь", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину в ответ на вопрос, начинает ли он переживать, когда глава государства начинает отвечать на вопросы "всем, кого видит".
Песков сообщил о сложном графике у Путина в январе
Песков сообщил о сложном графике у Путина в январе
Вчера, 18:45
 
Политика Россия Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
