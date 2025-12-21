Отношения России и США стоят отдельно от плана по Украине, заявил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. РФ считает, что урегулирование на Украине и двусторонние отношения с США не нужно увязывать, но Вашингтон чётко "индексирует" эти направления, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.