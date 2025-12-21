https://ria.ru/20251221/peskov-2063677256.html
Песков рассказал о графике Путина на начало года
Песков рассказал о графике Путина на начало года
Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, начало года он проведет в рабочем режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, начало года он проведет в рабочем режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент, вы видите, он очень активно сейчас работает. Какие-то темы у него постоянно на, что называется, на повестке дня. В любом случае он в рабочем режиме будет находиться", - рассказал Песков
Он отметил, что первые дни нового года в графике президента ожидаются такими же активными, как и последние дни уходящего года.
"Пока каких-то конкретно зафиксированных (мероприятий в графике - ред.) нет, но есть такое ощущение, что что-то будет обязательно", - добавил Песков.