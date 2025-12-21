Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о графике Путина на начало года - РИА Новости, 21.12.2025
18:26 21.12.2025 (обновлено: 18:38 21.12.2025)
Песков рассказал о графике Путина на начало года
Песков рассказал о графике Путина на начало года - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал о графике Путина на начало года
Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, начало года он проведет в рабочем режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T18:26:00+03:00
2025-12-21T18:38:00+03:00
Песков рассказал о графике Путина на начало года

Песков: Путин проведет начало года в рабочем режиме

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, начало года он проведет в рабочем режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент, вы видите, он очень активно сейчас работает. Какие-то темы у него постоянно на, что называется, на повестке дня. В любом случае он в рабочем режиме будет находиться", - рассказал Песков.
Он отметил, что первые дни нового года в графике президента ожидаются такими же активными, как и последние дни уходящего года.
"Пока каких-то конкретно зафиксированных (мероприятий в графике - ред.) нет, но есть такое ощущение, что что-то будет обязательно", - добавил Песков.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Кремль ожидает зарубежных гостей в новом году, сообщил Песков
Вчера, 18:24
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковРоссия
 
 
