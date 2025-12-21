Песков рассказал о графике Путина на начало года

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сейчас активно работает, начало года он проведет в рабочем режиме, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент, вы видите, он очень активно сейчас работает. Какие-то темы у него постоянно на, что называется, на повестке дня. В любом случае он в рабочем режиме будет находиться", - рассказал Песков

Он отметил, что первые дни нового года в графике президента ожидаются такими же активными, как и последние дни уходящего года.