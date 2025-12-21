Рейтинг@Mail.ru
Кремль ожидает зарубежных гостей в новом году, сообщил Песков
18:24 21.12.2025 (обновлено: 18:34 21.12.2025)
Кремль ожидает зарубежных гостей в новом году, сообщил Песков
Кремль ожидает визитов из-за рубежа в новом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
Кремль ожидает зарубежных гостей в новом году, сообщил Песков

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Московский Кремль
Московский Кремль. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Кремль ожидает визитов из-за рубежа в новом году, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"И к нам будут приезжать гости - это уже запланировано", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос каким будет ближайший зарубежный визит президента РФ Владимира Путина в новом году.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Песков рассказал о графике зарубежных визитов Путина в новом году
