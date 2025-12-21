https://ria.ru/20251221/peskov-2063676790.html
Песков рассказал о графике зарубежных визитов Путина в новом году
Целый ряд зарубежных визитов будет у президента России Владимира Путина в новом году, график есть, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
в мире
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
россия
