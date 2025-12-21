Рейтинг@Mail.ru
В Кремле назвали задачи Дмитриева на переговорах в США
18:23 21.12.2025 (обновлено: 23:10 21.12.2025)
В Кремле назвали задачи Дмитриева на переговорах в США
В Кремле назвали задачи Дмитриева на переговорах в США
мирный план сша по украине, майами, россия, кирилл дмитриев, владимир путин, дмитрий песков, сша, украина, евросоюз
Мирный план США по Украине, Майами, Россия, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Украина, Евросоюз
В Кремле назвали задачи Дмитриева на переговорах в США

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами доложит Владимиру Путину об итогах консультаций Вашингтона с украинцами и европейцами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами", — сказал он в беседе с Первым каналом.

Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Ушаков: встреча представителей России, США и Украины не прорабатывается
Вчера, 10:57
Песков добавил, что президент ничего не передавал представителям США через Дмитриева.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. По словам Дмитриева, дискуссия была конструктивной.

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Рубио назвал урегулирование на Украине самой сложной задачей для США
19 декабря, 21:01
 
