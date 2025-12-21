В Кремле назвали задачи Дмитриева на переговорах в США

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев после переговоров в Майами доложит Владимиру Путину об итогах консультаций Вашингтона с украинцами и европейцами, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами", — сказал он в беседе с Первым каналом.
Дмитриев прибыл в Майами в субботу. Сразу из аэропорта он отправился на переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером, которые состоялись в гольф-клубе. По словам Дмитриева, дискуссия была конструктивной.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
