Путин ничего не передавал США через Дмитриева, сообщил Песков

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин ничего не передавал через спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева американским представителям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.