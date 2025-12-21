Песков оценил вопросы на прямой линии Путина

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на "Итогах года с Владимиром Путиным" были вопросы, которые ему не понравились.
«
"Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата", — сказал он.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, прошла в пятницу. Сбор вопросов для нее начался 4 декабря в 15:00 мск и продлился вплоть до окончания программы.
В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занималась расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином Дворе, где проходило мероприятие, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получили представители СМИ в том числе из недружественных стран.