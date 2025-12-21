Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил вопросы на прямой линии Путина
15:01 21.12.2025
Песков оценил вопросы на прямой линии Путина
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на "Итогах года с Владимиром Путиным" были вопросы, которые ему не понравились. РИА Новости, 21.12.2025
Песков оценил вопросы на прямой линии Путина

Песков рассказал, что не все вопросы на "Итогах года" ему понравились

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы "Итоги года" в Москве
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что на "Итогах года с Владимиром Путиным" были вопросы, которые ему не понравились.
"Какие-то понравились, какие-то нет, это нормально совершенно. Главное, журналист имеет возможность спросить то, что хочет журналист или то, что его просит задать его редакция. Все в абсолютно свободном режиме, поэтому в этом тоже уникальность этого формата", — сказал он.
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным", которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, прошла в пятницу. Сбор вопросов для нее начался 4 декабря в 15:00 мск и продлился вплоть до окончания программы.
В этом году, как и в 2024-м, нейросеть GigaChat занималась расшифровкой обращений на прямую линию. В Москве в Гостином Дворе, где проходило мероприятие, собралось около 600 журналистов. Возможность задать вопрос получили представители СМИ в том числе из недружественных стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Думайте о будущем и будьте счастливы: Владимир Путин подвел итоги года
19 декабря, 17:05
19 декабря, 17:05
 
Москва Владимир Путин Дмитрий Песков Итоги года с Владимиром Путиным — 2025 Политика
 
 
