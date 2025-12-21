Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС - РИА Новости, 21.12.2025
11:57 21.12.2025
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС
Предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС субстантивные и содержательные, хоть и неформальные, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
россия, дмитрий песков, снг, евразийский экономический союз, в мире
Россия, Дмитрий Песков, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
Песков оценил предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС субстантивные и содержательные, хоть и неформальные, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"(Пройдет - ред.) неоднократно анонсированная предновогодняя встреча лидеров стран ЕАЭС и СНГ. Каждый год это происходит, эта традиция поддерживается. Все прилетают оба дня. Хотя и неформальный характер, но все-таки это субстантивные, наполненные содержанием встречи", - сказал Песков журналистам.
Традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ состоится 22 декабря.
В Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ
20 декабря, 12:06
 
РоссияДмитрий ПесковСНГЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
