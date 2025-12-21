Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о финансовой политике России
11:12 21.12.2025 (обновлено: 12:26 21.12.2025)
Песков рассказал о финансовой политике России
Власти придают большое значение обелению экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
россия, экономика, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Экономика, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Кремль и Москва-Сити. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Власти придают большое значение обелению экономики, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрировалась и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса — о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус ИП. А этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики — это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой", — рассказал он журналистам.

Представитель Кремля добавил, что по мере обеления экономики бремя на представителей малого и среднего бизнеса будет сокращаться.
Как отметил в пятницу президент Владимир Путин, сейчас стоит задача избавиться от теневой экономики и ухода от неуплаты налогов. Он пояснил, что в России приняли много инструментов поддержки предпринимательства. Эти формы бизнеса стали использовать для бесконтрольного завоза серого и черного импорта, что стало проблемой и одной из причин новаций в сфере налогообложения.
Путин подчеркнул, что малый производственный бизнес не должен пострадать при переходе на новую систему налогообложения.
Россия Экономика Дмитрий Песков Владимир Путин
 
 
