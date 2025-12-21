Песков рассказал о финансовой политике России

«

"Давайте не забывать, что налоговая служба у нас на чем концентрировалась и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса — о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса, чтобы сохранить этот статус ИП. А этим занимались очень многие. И вот этот фактор обеления экономики — это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой", — рассказал он журналистам.