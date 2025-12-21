https://ria.ru/20251221/peskov-2063598648.html
Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона
Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона - РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона
Возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением... РИА Новости, 21.12.2025
Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона
РИА Новости: Песков заявил, что Путин и Макрон попытаются понять друг друга