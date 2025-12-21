Рейтинг@Mail.ru
07:07 21.12.2025
Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона
в мире, россия, франция, европа, владимир путин, эммануэль макрон, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Европа, Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Дмитрий Песков
Песков рассказал о возможном диалоге Путина и Макрона

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Возможный диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером Франции Эммануэлем Макроном должен быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, а глава российского государства всегда готов детально и последовательно объяснять свои позиции, сообщил РИА Новости его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ.
"Конечно, если говорить о диалоге, это не должен быть диалог с тем, чтобы пытаться друг другу читать нотации. Это должен быть диалог с тем, чтобы попытаться понять позиции друг друга. Путин всегда готов объяснять свои позиции, объяснять своим собеседникам детально, искренне и последовательно", - сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, Бельгия. 19 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Макрон предложил Европе возобновить диалог с Путиным
19 декабря, 06:21
 
В миреРоссияФранцияЕвропаВладимир ПутинЭммануэль МакронДмитрий Песков
 
 
