Путин готов вести диалог с Макроном, заявил Песков - РИА Новости, 21.12.2025
05:22 21.12.2025 (обновлено: 05:28 21.12.2025)
Путин готов вести диалог с Макроном, заявил Песков
в мире
россия
франция
европа
эммануэль макрон
владимир путин
дмитрий песков
россия
франция
европа
Путин готов вести диалог с Макроном, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Ранее Макрон заявил, что Европе было бы полезно возобновить в ближайшие недели диалог с президентом РФ.
"Он (Макрон - ред.) сказал о готовности побеседовать с Путиным. Здесь очень важно, наверное, вспомнить то, что сказал президент на прямой линии. Он также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - сказал Песков.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
Лавров рассказал о возможности разговора Путина и Макрона
19 декабря, 15:40
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала