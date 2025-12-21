Путин готов вести диалог с Макроном, заявил Песков

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин готов вести диалог с президентом Франции Эммануэлем Макроном, если есть обоюдная политическая воля, то намерения французского лидера можно оценить только положительно, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.