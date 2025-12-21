Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег, выяснило РИА Новости.
Так, при желании совершить такой перевод операцию блокируют. Затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, среди них просьба назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним.
Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.
Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отмечал, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.
С 1 января вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов. В него добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
- переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
- информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
- данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
- отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
- нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
- попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
