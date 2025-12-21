Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег

Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото

Девушка со смартфоном и банковской картой

© Depositphotos.com / leungchopan Девушка со смартфоном и банковской картой

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег, выяснило РИА Новости.

Так, при желании совершить такой перевод операцию блокируют. Затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, среди них просьба назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним.

Опрос Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону? Да 16.6 % Пытались, но не смогли 77.4 % Никогда с ними не сталкивался/лась 6 % Проголосовать

Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.

Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отмечал, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.

С 1 января вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов. В него добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.

В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения: