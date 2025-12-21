Рейтинг@Mail.ru
07:25 21.12.2025 (обновлено: 09:21 21.12.2025)
Банки начали запрашивать родственную связь при переводе денег
Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег, выяснило РИА Новости.
вадим уваров, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика, россия
Вадим Уваров, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Общество, Экономика, Россия

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Банки начали уточнять родственную связь клиентов с людьми, которым они хотят перечислить крупную сумму денег, выяснило РИА Новости.
Так, при желании совершить такой перевод операцию блокируют. Затем с человеком связывается сотрудник кредитной организации и задает вопросы, среди них просьба назвать полные данные получателя и его родственную связь с ним.
Вас когда-нибудь обманывали мошенники в соцсетях или по телефону?
11 февраля, 13:50
Также представитель банка может спросить, куда планируется потратить эти деньги.
Директор Департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров отмечал, что банки проверяют все переводы на признаки мошенничества и приостанавливают подозрительные, чтобы снизить вероятность хищения денег.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 14.12.2025
Петербургская полиция предупредила о новой схеме телефонного мошенничества
14 декабря, 11:12
С 1 января вступит в силу новый список признаков мошеннических переводов. В него добавят смену номера телефона для входа в онлайн-банк и крупный перевод денег по СБП самому себе.
В июле 2024 года Центробанк расширил до шести перечень признаков преступных операций, которыми должны руководствоваться банки для их предотвращения:
  • переводы на счета, по которым ранее совершались мошеннические операции;
  • информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств;
  • данные от сторонних организаций, свидетельствующие о мошеннической операции, — например, информация от операторов связи о нехарактерной для клиента телефонной активности или росте числа входящих СМС с новых номеров, в том числе в мессенджерах;
  • отправка средств на счета злоумышленников, сведения о которых получены из базы данных Банка России о мошеннических счетах;
  • нетипичная для клиента операция по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения;
  • попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками, информация о котором есть в базе данных регулятора.
Смартфон в руке девушки - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Россиян предупредили о мошенничестве с "совместным фото"
6 декабря, 13:59
 
Вадим УваровЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ОбществоЭкономикаРоссия
 
 
