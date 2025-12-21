https://ria.ru/20251221/perehod-2063680659.html
Глава МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться в январе
Глава МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться в январе - РИА Новости, 21.12.2025
Глава МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться в январе
Переход ко второму этапу соглашения по сектору Газа может состояться в январе 2026 года, заявил министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты. РИА Новости, 21.12.2025
Глава МИД Египта: второй этап соглашения по Газе может начаться в январе
