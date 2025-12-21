Президент Словакии высказала о возможности урегулирования на Украине

БРАТИСЛАВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что урегулировать ситуацию на Украине можно только за столом переговоров, продолжение конфликта не даст результата.

"Мы в Словакии не думаем, что продолжением этого военного конфликта будет достигнут какой-то результат, результат может быть только за столом переговоров. Мы приветствуем и поддерживаем интенсивность, с которой американский президент Дональд Трамп подошел к переговорам, подталкивая обе стороны - Россию Украину - как можно скорее определить свои окончательные условия", - сказал Пеллегрини в воскресенье на совместной пресс-конференции, выразив надежду на скорейшее завершение конфликта. Трансляция мероприятия велась на официальной странице словацкого президента в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Пеллегрини также отметил, что Словакия готова помогать в восстановлении Украины и инвестировать в проекты в рамках этого процесса.