Президент Словакии высказала о возможности урегулирования на Украине - РИА Новости, 21.12.2025
21:32 21.12.2025
Президент Словакии высказала о возможности урегулирования на Украине
Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что урегулировать ситуацию на Украине можно только за столом переговоров, продолжение конфликта не даст результата. РИА Новости, 21.12.2025
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини
© AP Photo / Darko Bandic
Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 21 дек - РИА Новости. Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что урегулировать ситуацию на Украине можно только за столом переговоров, продолжение конфликта не даст результата.
Пеллегрини в воскресенье находится с визитом в Белграде, где его принял президент Сербии Александр Вучич.
"Мы в Словакии не думаем, что продолжением этого военного конфликта будет достигнут какой-то результат, результат может быть только за столом переговоров. Мы приветствуем и поддерживаем интенсивность, с которой американский президент Дональд Трамп подошел к переговорам, подталкивая обе стороны - Россию и Украину - как можно скорее определить свои окончательные условия", - сказал Пеллегрини в воскресенье на совместной пресс-конференции, выразив надежду на скорейшее завершение конфликта. Трансляция мероприятия велась на официальной странице словацкого президента в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Пеллегрини также отметил, что Словакия готова помогать в восстановлении Украины и инвестировать в проекты в рамках этого процесса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
