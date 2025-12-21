Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о главной цели Дмитриева на переговорах в Майами
18:21 21.12.2025 (обновлено: 18:31 21.12.2025)
Песков рассказал о главной цели Дмитриева на переговорах в Майами
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами
Песков рассказал о главной цели Дмитриева на переговорах в Майами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 дек - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Дмитриев должен сработать на прием, он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами", - сказал Песков Первому каналу.
Заголовок открываемого материала