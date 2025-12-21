https://ria.ru/20251221/peregovory-2063674806.html
Дмитриев прибыл на новые переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине
Дмитриев прибыл на новые переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине - РИА Новости, 21.12.2025
Дмитриев прибыл на новые переговоры с Уиткоффом и Кушнером по Украине
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом... РИА Новости, 21.12.2025
МАЙАМИ (штат Флорида), 21 дек — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев начал второй день переговоров по украинскому урегулированию со спецпосланником Стивеном Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером в Майами.
Первый раунд прошел в субботу, Дмитриев назвал дискуссию конструктивной.
Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава РФПИ на переговорах в США должен получить информацию о контактах Вашингтона с украинцами и европейцами. Затем он доложит об их итогах Владимиру Путину.
Представитель Кремля добавил, что российский лидер ничего не передавал американцам через Дмитриева.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.