https://ria.ru/20251221/peregovory-2063613293.html
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майами
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майами - РИА Новости, 21.12.2025
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майами
Европейские лидеры впали в полное отчаяние из-за обсуждения Россией и США урегулирования конфликта на Украине, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T10:00:00+03:00
2025-12-21T10:00:00+03:00
2025-12-21T18:02:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
кирилл дмитриев
стив уиткофф
евросоюз
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2750:1547_1920x0_80_0_0_4d4fa8bce8ffffb6e87ba193fe8139fa.jpg
https://ria.ru/20251221/peregovory-2063584620.html
https://ria.ru/20251221/es-2063591185.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/11/2062585525_0:0:2064:1547_1920x0_80_0_0_305719bb87163d839c28dd8ec9500775.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, евросоюз, российский фонд прямых инвестиций
В мире, США, Россия, Украина, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Евросоюз, Российский фонд прямых инвестиций
Журналист раскрыл, что произошло в ЕС из-за переговоров в Майами
Боуз: в ЕС рвут на себе волосы из-за переговоров России и США по Украине