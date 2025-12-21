Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными - РИА Новости, 21.12.2025
01:14 21.12.2025 (обновлено: 01:51 21.12.2025)
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T01:14:00+03:00
2025-12-21T01:51:00+03:00
в мире
сша
украина
кирилл дмитриев
стив уиткофф
джаред кушнер
нато
мирный план сша по украине
в мире, сша, украина, кирилл дмитриев, стив уиткофф, джаред кушнер, нато, мирный план сша по украине
В мире, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине

Дмитриев назвал переговоры с Уиткоффом и Кушнером конструктивными

Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МАЙАМИ, 21 дек – РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал конструктивными переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
«

"Дискуссии проходят конструктивно", – сказал он российским журналистам.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Трупы НАТО и ЕС действительно принесут мир на Украину
16 декабря, 08:00
16 декабря, 08:00
При этом глава РФПИ анонсировал продолжение дискуссий по украинскому вопросу, которые состоятся завтра.
Дмитриев прибыл в Майами ранее в субботу, сразу из аэропорта отправился на встречу с представителями США, которая состоялась в гольф-клубе.
Госсекретарь Марко Рубио ранее заявлял, что может в субботу прибыть во Флориду для участия в переговорах по украинскому урегулированию. Хозяин Белого дома на этом фоне заявил, что также намерен отправиться туда.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что перед организацией нового раунда переговоров нужно ознакомиться с результатами контактов США, Украины и Европы. По его словам, договоренности, достигнутые с участием европейцев, не сулят России ничего хорошего.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.12.2025
Зеленский признал, что Украина не сможет содержать 800-тысячную армию
Вчера, 21:09
Вчера, 21:09

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Геометрия плана Трампа по Украине: независимая Америка
2 декабря, 08:00
2 декабря, 08:00
 
В мире, США, Украина, Кирилл Дмитриев, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, НАТО, Мирный план США по Украине
 
 
