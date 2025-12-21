Рейтинг@Mail.ru
02:21 21.12.2025
Названы условия выхода на пенсию в 2026 году
Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии у них 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения РИА Новости, 21.12.2025
Сотрудник ПФР держит в руках пенсионное удостоверение. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии у них 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.
"Для назначения пенсии в 2026 году требуется минимальное количество стажа 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", - сказала Мельникова.
В СФ рассказали, как выйти на пенсию за два года до пенсионного возраста
30 сентября, 02:47
 
