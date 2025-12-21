https://ria.ru/20251221/pensiya-2063585934.html
Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии у них 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения РИА Новости, 21.12.2025
Названы условия выхода на пенсию в 2026 году
РИА Новости: россияне могут выйти на пенсию в 2026 году при наличии 15 лет стажа