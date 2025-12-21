Названы условия выхода на пенсию в 2026 году

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россияне смогут выйти на пенсию в 2026 году при наличии у них 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных баллов, рассказала РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.