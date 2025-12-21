https://ria.ru/20251221/patenty-2063622195.html
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам
Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.12.2025
