В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам
21.12.2025
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам
Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле ответили на вопрос о продлении эксперимента по патентам

Вид на Водовзводную башню Московского Кремля
© РИА Новости / Илья Питалев
Вид на Водовзводную башню Московского Кремля. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Говорить о продлении эксперимента по патентам в РФ пока не приходится, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Не приходится", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, стоит ли ждать продления эксперимента по налоговым патентам в России.
Он добавил, что сейчас изменились условия эксперимента по патентам.
«
"Это связано с тем, что очень важный аспект - это обеление экономики… Налоговая служба у нас на чем концентрируется и предупреждала неоднократно представителей малого и среднего бизнеса - о том, что нельзя заниматься дроблением бизнеса… Этот фактор обеления экономики - это как раз неотъемлемая составная часть всей политики финансовой", - отметил он.
