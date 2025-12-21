https://ria.ru/20251221/parizh-2063639957.html
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков
Полиция города Тулуза на юго-западе Франции обезвредила мужчину, напавшего с ножом в субботу вечером на двух подростков и сотрудников полиции, сообщает в... РИА Новости, 21.12.2025
в мире
тулуза
франция
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков
Франс Пресс: в Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростком
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости.
Полиция города Тулуза на юго-западе Франции обезвредила мужчину, напавшего с ножом в субботу вечером на двух подростков и сотрудников полиции, сообщает
в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранителей.
"Нападавший (на подростков – ред.) был ранен в результате стрельбы и обезврежен сотрудниками национальной полиции", – говорится в материале.
Мужчина с ножом набросился на двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, нанеся им несколько ранений, а, когда на место прибыли полицейские, атаковал уже их. Правоохранители открыли огонь из табельного оружия по нападавшему, ранили его и обезвредили, сообщает Франс Пресс.
Пострадавшие в результате нападения подростки были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Состояние нападавшего, также доставленного в медицинское учреждение, оценивается как критическое, говорится в материале.
В настоящий момент полицейские Тулузы
, проводящие проверку после инцидента, не рассматривают версию о террористическом акте, уточняет Франс Пресс.