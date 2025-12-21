Рейтинг@Mail.ru
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков - РИА Новости, 21.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/parizh-2063639957.html
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков - РИА Новости, 21.12.2025
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков
Полиция города Тулуза на юго-западе Франции обезвредила мужчину, напавшего с ножом в субботу вечером на двух подростков и сотрудников полиции, сообщает в... РИА Новости, 21.12.2025
2025-12-21T14:07:00+03:00
2025-12-21T14:07:00+03:00
в мире
тулуза
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154803/44/1548034456_0:0:1188:669_1920x0_80_0_0_2b104ca2edc459e2bd8ffb1e315dfa7b.jpg
https://ria.ru/20251221/student-2063639093.html
https://ria.ru/20251218/obvinenie-2062816355.html
тулуза
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154803/44/1548034456_107:0:1135:771_1920x0_80_0_0_f763cc14c74a1e4ce99ccd74af445e49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тулуза, франция
В мире, Тулуза, Франция
В Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростков

Франс Пресс: в Тулузе обезвредили мужчину, напавшего с ножом на подростком

© РИА Новости / Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в Париже
Сотрудник полиции в Париже - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. Полиция города Тулуза на юго-западе Франции обезвредила мужчину, напавшего с ножом в субботу вечером на двух подростков и сотрудников полиции, сообщает в воскресенье агентство Франс Пресс со ссылкой на правоохранителей.
"Нападавший (на подростков – ред.) был ранен в результате стрельбы и обезврежен сотрудниками национальной полиции", – говорится в материале.
Сотрудник Министерства внутренних дел Республики Казахстан - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
В Алма-Ате студент вуза напал с ножом на преподавателя
Вчера, 14:02
Мужчина с ножом набросился на двух подростков в возрасте 15 и 16 лет, нанеся им несколько ранений, а, когда на место прибыли полицейские, атаковал уже их. Правоохранители открыли огонь из табельного оружия по нападавшему, ранили его и обезвредили, сообщает Франс Пресс.
Пострадавшие в результате нападения подростки были доставлены в больницу в состоянии средней тяжести. Состояние нападавшего, также доставленного в медицинское учреждение, оценивается как критическое, говорится в материале.
В настоящий момент полицейские Тулузы, проводящие проверку после инцидента, не рассматривают версию о террористическом акте, уточняет Франс Пресс.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Напавшему на учительницу в Санкт-Петербурге школьнику предъявили обвинение
18 декабря, 06:52
 
В миреТулузаФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала