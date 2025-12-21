Рейтинг@Mail.ru
В Башкирии водолазы извлекли из озера почти 800 овец - РИА Новости, 21.12.2025
19:59 21.12.2025
https://ria.ru/20251221/ovtsy-2063689392.html
В Башкирии водолазы извлекли из озера почти 800 овец
2025-12-21T19:59:00+03:00
2025-12-21T19:59:00+03:00
В Башкирии водолазы извлекли из озера почти 800 овец

В Башкирии водолазы извлекли из озера почти 800 провалившихся под лед овец

© Фото : Кирилл Первов/TelegramСпасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе
Спасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
© Фото : Кирилл Первов/Telegram
Спасатели спасают животных из озера Узеть в Бирском районе в Уфе
УФА, 21 дек - РИА Новости. Водолазы извлекли из озера в Башкирии тела 780 овец, при этом ранее хозяин отары сообщал, что утонули более двухсот животных, сообщает госкомитет республики по ЧС.
Ранее в ведомстве сообщали, что инцидент произошёл в озере Узеть в Бирском районе.
"Изначально хозяин отары сообщал, что возможно провалилось по лед и утонуло 200-300 голов, но на сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается", - говорится в сообщении.
Во время работы спасатели заметили одну выжившую овцу, которая ходила по льду озера. Спасатели вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину, добавили в ведомстве.
