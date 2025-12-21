https://ria.ru/20251221/ovtsy-2063689392.html
В Башкирии водолазы извлекли из озера почти 800 овец
происшествия
бирский район
бирский район
происшествия, бирский район
Происшествия, Бирский район
УФА, 21 дек - РИА Новости.
Водолазы извлекли из озера в Башкирии тела 780 овец, при этом ранее хозяин отары сообщал, что утонули более двухсот животных, сообщает
госкомитет республики по ЧС.
Ранее в ведомстве сообщали, что инцидент произошёл в озере Узеть в Бирском районе
.
"Изначально хозяин отары сообщал, что возможно провалилось по лед и утонуло 200-300 голов, но на сегодняшний день уже извлечено 780 животных, и работа продолжается", - говорится в сообщении.
Во время работы спасатели заметили одну выжившую овцу, которая ходила по льду озера. Спасатели вывели животное со льда, подняли по крутому склону и передали хозяину, добавили в ведомстве.