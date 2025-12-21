"Поражение России". Орбан сделал громкое заявление об Украине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продолжения украинского конфликта хотят только наивные политики, производители оружия и банкиры, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России", — написал он.
Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
20 декабря, 17:07
Премьер также отметил, что европейские страны заслуживают лучшего — им нужен мир.
Обсуждение мирного плана Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
20 декабря, 22:51