"Поражение России". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
21:20 21.12.2025 (обновлено: 23:28 21.12.2025)
"Поражение России". Орбан сделал громкое заявление об Украине
Продолжения украинского конфликта хотят только наивные политики, производители оружия и банкиры, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Поражение России". Орбан сделал громкое заявление об Украине

Орбан: продолжения СВО хотят наивные политики, продавцы оружия и банкиры

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Продолжения украинского конфликта хотят только наивные политики, производители оружия и банкиры, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
"Кто хочет, чтобы конфликт на Украине продолжался? Политики, которые считают, что ядерную державу можно победить на поле боя. Производители оружия, наживающиеся на бесконечных конфликтах. А также банкиры, которые сделали ставку на военное поражение России", — написал он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан заявил, что неясно, кто на кого напал в конфликте на Украине
20 декабря, 17:07
Премьер также отметил, что европейские страны заслуживают лучшего — им нужен мир.

Обсуждение мирного плана Вашингтона

В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть мирной инициативы, но найти компромиссный вариант пока не удалось.
Как позднее заявил президент России, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В прошлое воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщалось, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи устава НАТО. Взамен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Орбан сравнил Каллас с Гитлером и Наполеоном
20 декабря, 22:51
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВенгрияВиктор ОрбанВладимир ПутинДональд ТускНАТОСанкции в отношении России
 
 
